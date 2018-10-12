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12 Ekim 2018 Cuma 14:00

Zonguldak’ta "ByLock" kullandığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanmasına (PDY) yönelik yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5’i gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 'ByLock' kullandığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı
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Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanmasına (PDY) yönelik yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5’i gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli, Ankara, Kocaeli ve Manisa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 5 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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