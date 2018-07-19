Zonguldak’ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince 7 Temmuz’da Kdz. Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüpheliler takibe alındıktan sonra ilçedeki bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Walid H. ile şüphelinin dayıları olduğu öğrenilen Zaidan A.Z., Amer A.Z. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.