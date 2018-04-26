Zonguldak’ta FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 15’e yükseldi

Zonguldak merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 15’e yükseldi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zonguldak merkezli Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Mersin olmak üzere toplam 10 il ve KKTC’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aranan 15 şüpheliden 10’u dün gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda ise aranan 5 kişi daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.