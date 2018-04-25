Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin haberleşme programı olan "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock"u kullanan S.M.T. ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.
Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli adliyede
Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin haberleşme programı olan "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında...