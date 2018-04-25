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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:03

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin haberleşme programı olan "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında...

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli adliyede
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Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin haberleşme programı olan "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock"u kullanan S.M.T. ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.
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