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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:28

Zonguldak’ta kaldırım işgali operasyonu

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri kent merkezinde kaldırım işgali yapan esnafı denetlerken, çalışmalara polis de destek verdi.

Zonguldak'ta kaldırım işgali operasyonu
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Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri kent merkezinde kaldırım işgali yapan esnafı denetlerken, çalışmalara polis de destek verdi.

Zonguldak’ta zabıta ekipleri sabah saatlerinde kent merkezinde kaldırımları işgal eden esnafları denetledi. Zabıta ekipleri çay ocağı, lokanta ve kafeterya gibi iş yerlerinin kaldırımlara koydukları masa ve sandalyeler ile bazı esnafların dükkanlarının dışına açtıkları tezgahlarını kaldırdı. Zabıta ekipleri yapılan denetimleri fotoğraflarken, esnafları da kaldırımları işgal etmemeleri konusunda uyardı.

Zabıta ekiplerine denetimler sırasında esnafın olası tepkisine karşı Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler de destek verdi. Zabıtanın arkasında polislerini gören esnaflar direnç göstermeden kaldırımlardaki tezgahlarını ve eşyalarına dükkanlarına aldı. Zabıta yetkilileri denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ve kaldırım işgallerine müsaade etmeyeceklerini belirttiler.
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