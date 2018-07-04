Zonguldak’ta kripto FETÖ/PDY operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltında

Zonguldak merkezli ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında ’ardışık arama ve kripto şifreleme’ yöntemini kullandıkları iddia edilen 19 muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilen bir askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Zonguldak merkezli Balıkesir, Şanlıurfa, Tunceli, Muğla, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Antalya, Mardin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlarda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Zonguldak’a getirildi. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.