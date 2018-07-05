Zonguldak’ta maden ocağında iş kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Kozlu Müessesesi’nde meydana gelen iş kazasında 2 madenci ayaklarına kaya düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde TTK Kozlu Müessesi’nde meydana gelen iş kazasında Muharrem Temel (35) ve İsmail Taşçı (38) ayaklarına kaya düşmesi sonucu yaralandı. Temel ve Taşçı, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.