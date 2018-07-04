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04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:24

Zonguldak’ta trafik kazası: 1’i ağır 6 yaralı

Zonguldak’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri ters döndü. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu hayvan barınağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre,...

Zonguldak'ta trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
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Zonguldak’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri ters döndü. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu hayvan barınağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Zonguldak’tan Ankara istikametine seyir halindeki Muhammet T. idaresindeki 67 AK 130 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Mehmet A. (27) idaresindeki 06 YGM 34 plakalı panelvan araca çarparak ters döndü. Kazada araçta sıkışan yaralıları olay yerine gelen AFAD ekipleri bulundukları yerden çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Anıl B. (18), Sergen T. (21) ve Muhammet T. (36) BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Panelvan aracın sürücüsü Mehmet A., Şaban Ş. (34) ve Ercan A. (50) tedavileri yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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