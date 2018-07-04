Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi ile Türkali köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Adem C. idaresindeki 67 DH 274...

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi ile Türkali köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Adem C. idaresindeki 67 DH 274 plakalı araç ile Okan Y. idaresindeki 27 P 7087 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Okan Y.’nin idaresindeki araçta bulunan Hakan B. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.