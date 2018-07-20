Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve KOM grup amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, Ersin D. (34), İlkan E. (24), Fatih K. (20) ve Samet B. (20) yakalandı. Olayda toplam (24,5) gram ’Marihuana’ maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 1 adet 100 TL para ele geçirildi. Ersin D. ve İlkan E. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan savcılık talimatına istinaden gözaltına alındılar. Diğer şüpheliler Fatih K. ve Samet B. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadeleri alındı ve ifade bitiminde savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldılar.

Diğer bir operasyonda ise Engin Ç. (36) ve Harun T. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadesi alınan Engin Ç. savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Harun T. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Harun T. gözaltında bulunan diğer şüpheliler Ersin D. ve İlkan E. ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına işlemlerinin ardından sevk edilecek.