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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:52

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda Soner A.’nın uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Soner A., aracıyla seyir halindeyken durdurularak, aracında yapılan aramada kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelinin köydeki evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet havalı tüfek, iş yerinde yapılan aramada da 1 adet daha av tüfeği ele geçirildi. Zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.
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