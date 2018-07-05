Zonguldak’ta uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Zonguldak’ta yılın ilk 6 ayında yapılan operasyonlarda 10 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılının ilk 6 ayında Zonguldak il genelinde gerçekleştirilen sokak operasyonlarında uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “1 Ocak-4 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 10 kilo 735 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 407 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 221 kök kenevir bitkisi, 34 adet fişek 6 adet tabanca/tüfek, 4 bin 250 TL haksız kazançtan elde edilen para ele geçirilmiş, 212 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 2018 ve 2017 yılları içerisinde ilk 6 aylık süre zarfında 2018 yılında uyuşturucu/uyarıcı madde miktarında 2017 yılına oranla 7 kat daha fazla yakalama yapılmış olup, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan ve ekimini yapan şahıslara yönelik çalışmalar kararlı bir şekilde devam edecektir” denildi.