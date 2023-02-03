Aslında bu özelliğini Ndiaye ve Gulbranson'ın kapı pozisyonunda gördük ve bundan güven kazandı

Gelelim Masuaku'ya Şenol hocanın bütün setleri verdiğini gördük ve iyi iş çıkardı. Masuaku saat 14:00'te serbest vuruş kullanacak. Yaylım ateşine rağmen sol ayağıyla şutunu çeken Eltage'nin çabası golü durdurmaya yetmedi. Bu tür ekipmanlarla ve kalede etkili saplamalarla iki hatta üç rakip bulacaksın dostum, hayır, dokuz tane doğacaksın! Aslında 57. dakikada soldan gelen Onyekuru penaltı noktasından kesti, Gulbrandsen kendisine yakışmayan bir klasman yaptı ve takımının mutlak golünü kaydetti. Güneş izliyordu, tehlike büyüktü ve Tayful ile Redmond vitesi hiç sallamadan 65 sayı ile maçı kazandı. Özellikle Cenk iyi başladı ama kanat olarak pek bir şey yapmadığını gördük! Adana Demirspor oyundan hiç çıkmadı. Nitekim 68'den nasabet sonra ortaya çıkan Yusuf, top direkten sekerken taraftarların yüreğini hoplattı! Şaşıracağız, doğruyu söyleyeceğiz millet... Beşiktaş'ın sonunda kazandığını ve tekrar kazanma yolunda olduğunu söylemek abartı olmaz. Son yirmi dakika uzatmalarla birlikte 25 dakika diyeyim Adana Demirspor'u öyle bir baskı altına aldı ki Kartal'da büyük paniğe neden oldu diyorsunuz.

Son yayında ortaya koyduğu futbol geleceğime de soru işareti koydu! Masuaku'nun tek golüne galip gelen Kartal, son bölümlerde balsız arı gibiydi, devamını bir düşünün! Fanatik yazarlardan Tunç Kayacı'nın yazdığı yarışma yazısı Beşiktaş, dün akşam Millspur'da Adana'ya karşı 11'lik skorla Süper Lig'in tek yenilmezlik golü oldu. Antep'in merkez bölgesi değişince bazı olumlu değişimler gördük. Özellikle ilk yarı tecrübeli Adana Demirspo orta sahaya baskı yaparak Joseph Saleh ve Gedson'ın oluşturduğu hücum hattına destek verdi. Beşiktaş ön tarafta hızlı, kısa ve akılda kalıcı isimlerle arkadaki dengeleri bozmaya çalıştı ama çok az başarılı oldu, Mert de öyle. Beşiktaş önemli nasabet giriş bir pozisyon bulsa da Masuaku'nun golü duran toptan geldi. Açıkçası Beşiktaş ilk yarıda çok hevesli bir şekilde olumlu sinyal verdi. Bunun başlıca nedeni, orta bölgenin gerçek ad olmasıdır. Agresif görünümlerine rağmen, Adana Demirspor'un gücü yetersiz ve savunmada bariz zayıflıkları var.