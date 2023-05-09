Asrın felaketinden sonra kaldığı KYK yurdunda okuma yazma öğrendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’nın Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi’ndeki evleri ağır hasar alan 55 yaşındaki 7 çocuk 6 torun sahibi Hayriye Tunç, deprem sonrası Bingöl’deki Mürsel Paşa KYK yurduna geldi. Burada ailesiyle kalan Tunç, okuma-yazma kursuna başladı. İl Halk Kütüphanesi’nce görevlendirilen öğretmen Hayriye teyzeye eğitim desteği vermeye başladı. Kısa sürede okumayı öğrenen depremzede Hayriye teyze, şimdi bütün harfleri tanıyor ve okuyor.

“Allah kimsenin başına vermesin. Küçük kıyametimiz koptu”

Aslen Bingöllü olan olduklarını ve 30 yıldır Malatya’da yaşadıklarını dile getiren Hayriye Tunç, "Böyle bir felaket görmedik, Allah kimsenin başına vermesin. Küçük kıyametimiz koptu. Biz buraya geldik, Allah razı olsun. Bize açılan bu kapı için Rabbim cennet kapılarını onlara açsın. Biz yer verdiler, yaklaşık 3 aydır buradayız. Desem ki çok iyiyiz yalan olur, desem ki çok kötüyüz yalan olur. İnsan bilmiyor ki insanın başına ne felaketler gelir, ne olur ne olmaz. Allah milletimizden ve devletimizden razı olsun. Biz yine yer verirlerse, yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Dışardayız yani yuvamızda değiliz. Bu hayattaki hiçbir şey bizim değildir, onu anladık. Biz o gece o felaketi yaşadık, rabbim kimseye yaşatmasın ”dedi.

“Şimdi okuyorum çok şükür. Hemen öğrendim”

Tunç, “Allah razı olsun bu hocalar bize yardımcı oldu, okuma-yazmam yoktu. Dedim okuma-yazma öğreneyim. Buraya geldim çok şükür onunla meşgul oluyorum. Bir bakıyorum ki akşam oldu, sabah oldu. Okuma-yazma öğrenmek için Derya hoca ile tanıştım. Dedim öğrenemem ama çok şükür öğrendim. Ben herkese tavsiye ediyorum. Keşke yaşım daha küçük olsaydı ortaokula ve üniversiteye de giderdim. Okuma-yazma çok güzel. Derya hoca ve diğerlerinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.