Astım hastasının yardımına hava ambulansı yetişti

Malatya'nın Darende ilçesinde kırsal mahallede yaşayan 84 yaşındaki astım hastası, hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Astım hastasının yardımına hava ambulansı yetişti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Darende ilçesinde kırsal mahallede yaşayan 84 yaşındaki astım hastası, hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi’nde yaşayan 84 yaşındaki astım hastası Ayşe Bitgin, solunum yetmezliği nedeniyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerden sonra Bitgin’in biran önce tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesinin istenmesi üzerine 112 hava ambulansından destek istendi.

Hastayı almak için Darende Şehir Stadına inen hava ambulansı, ambulansla stada getirilen hastayı alarak Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezine getirdi. Hastanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Astım hastasının yardımına hava ambulansı yetişti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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