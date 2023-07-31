Avrupa'nın yaş kayısısı Malatya'dan

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’da hasadına devam edilen yaş kayısılar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra birçok Asya ülkesine de ihraç ediliyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünlerinden biri olan, kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasat sürüyor. Kentin dört bir yanında toplanan kayısılar, entegre tesislerindeki işlemlerin ardından paketlenerek soğuk hava depolarında belirli bir süre bekletildikten sonra Avrupa ve Asya’ya ihraç ediliyor.

Akçadağ ilçesindeki tesislerde yıllık 2 bin ton yaş kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden işletme üretim sorumlusu Sadet Bak, "İşletmede üretim sorumlusu olarak görev yapıyorum. İşletmede yaş ve kuru kayısı işlemleri yapıyoruz. Şuan yaş kayısı üzerinde çalışıyoruz. Global onaylı üreticilerden alınan ürünler burada işleniyor. İşletmeye gelen ürünler soğu hava deposunda bekletilir ve seçme ile boylandırma işlemlerinin ardından yurtdışına gönderiliyor” dedi.

İşletme Genel Müdürü Mahmut Bak ise Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye yaş kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şirketimiz kayısı üretimi konusunda tamamen ihracat merkezli faaliyet gösteriyor. Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. Firma olarak yıllık 2 bin taze, 3 bin ton ise kuru kayısı ihracatı yapıyor. Kuru kayısı da 35, yaş kayısı da ise 7 ila 8 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Malatya ekonomisine taze kayısının yıllık firma olarak 4 ile 5 milyon toplamda ise 20 milyon dolar bir getirisi oluyor. Hedefimiz pazar payını arttırmak" diye konuştu