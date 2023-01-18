Ay-Yıldızlar, Slovakya'yı 12-2 yenerek şampiyon oldu

Organizasyonda İlk Üç Bugün A Milli Takımımız da bronz madalya alarak 1.Lig'e yükseldi. İkinci grupta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. İkinci olan Türkiye, çeyrek finalde Danimarka'yı yendi. Yarı finalde İtalya'ya yenilip finali kaçıran Ay Yıldızlar, üçüncülük maçında İsveç'i 6-5 yendi. Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünlerde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"En tatlı zamanlar her şeye sahiptir"

Tecrübeli teknik direktör, paylaşımının altında şunları paylaştı: "Dünya Kupası yolculuğum 1986'da Meksika'da başladı... O zamandan beri oynadığım her maç Sadece futbol değil, oradaki insanları, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim. 40 derece sıcakta değil Kasım-Aralık'ta Dünya Kupası olacak. Futbol sadece bazı ülkelerde ve bölgelerde bir spor betticket değil, aynı zamanda küresel bir spordur. Favori takım değil, sürpriz ülke de orada olduğumuzun mesajını verebilir. Artı, bir Dünya Kupasını daha geride bırakarak, oynamak, sipariş vermek, izlemek ve izlemek için en iyi zamanlar futboldur.

Okambrook altında sezona giren ve yıldız ismini geride bırakan Galatasaray, 2022 Dünya Kupası'na iki puanla girdi. Avrupa medyasının dikkatini çeken sarı-kırmızılı ekipte özellikle Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Dries Mertens ön cephede duygulandı. Yıldız transferleriyle tanınan sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ideal bir performans ortaya koyamasa da maç boyunca gücünü gösterdi.

"Risk alamayız"

Galatasaray transferde orta sahaya geçiş yaptı. Erden Timur, Yelden-Kızıllılar için birçok alanda takviye yapacakları operasyonun tamamını yönetiyor. Timur önceki gün basına yaptığı açıklamada "Risk alamayız, sakatlıklar ve cezalar var. Şampiyonluğu betticket giriş güçlendirmemiz gerekiyorsa bunu yaparız" diyerek bu yönde uygulamak için çok çalıştıklarını söyledi.

Buruk'un gergin ritmi

Galatasaray Teknik Direktörü Okanbrook, dün başlayan antrenmanın ardından bir etkinlik için İstanbul'a gitti. Teknik direktör gece geç saatlerde Antalya'ya döndü ve kulüpteki yerini alacak. Bugünkü Toulouse Savaşı'nda tekrar ortaya çıktı. Dünya Kupası'na İsviçre milli takımıyla katılan Harris Seferovich, takıma dönerek Antalya kampına katıldı. Tecrübeli golcü, geçici transferle kiralık sözleşmesi bitene kadar kadrodaki yerini koruyacak.