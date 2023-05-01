'Ayasofya'nın zincirlerini kıranlar ile tekrar zincir vurmak isteyenleri oylayacağız'

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ramazan Özcan, “14 Mayıs seçimleri nedeniyle verilecek olan destekler çok önemli. 14 Mayıs seçimlerinde halkımızdan biraz daha fazla destek bekliyoruz. Halkımızın sandık başında gereğini yapacağından eminiz.” dedi.

AK Parti İl Sekreteri Sedat Alpkıray “Kritik küresel dengelerin değiştiği bir dünyada direksiyonun başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı ve EK kadrolara ihtiyaç olduğunu hepiniz bizden daha iyi biliyorsunuz. AK Parti’nin bugüne kadar yaptıkları ortada. Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz hizmettir.” İfadelerini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan, “Bizler 7 benzemeze karşı, Cumhur İttifakı olarak, AK Parti kadroları olarak, sizlere hizmet edebilmek için var gücümüzle hizmet edeceğiz. 14 Mayıs’ta gerçekten çok farklı bir seçime gidiyoruz. Bugün 7 benzemeze karşı, hizmet politikalarını durdurmaya çalışanlara karşı, biz hizmet kervanının devamı için mücadele edeceğiz. 14 Mayıs'ta Ayasofya'nın zincirlerini kıranlar ile tekrar Ayasofya’ya zincir vurmak isteyenleri oylayacağız. 14 Mayıs’ta enerjide bağımsız politikaları savunanlar ile enerjide dışarıya bağımlılık isteyenleri oylayacağız.” Şeklinde konuştu.