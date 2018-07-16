16 yaşındaki Zehra’dan 3 haftadır haber alınamıyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zehra Kaya’dan 3 haftadır haber alınamıyor. Kızlarının kaçırıldığını kaydeden ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. 21 gündür kızını bulmak için her...

Aydın’ın Köşk ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zehra Kaya’dan 3 haftadır haber alınamıyor. Kızlarının kaçırıldığını kaydeden ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. 21 gündür kızını bulmak için her yolu başvuran acılı baba İbrahim Kaya, yetkili mercilerden biran önce kızının bulunmasını istiyor.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Koçak Mahallesinde yaşayan İbrahim-Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Zehra Kaya 5 Temmuz gecesi uzun süre evde oturdu. Gece yatmak için odasına geçen 16 yaşındaki Zehra’nın sabah olduğunda odasında olmadığını fark eden ailesi mahallede ve gidip gelebileceği yerlerde kızını aradı. Bir türlü kızını bulamayan aile durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

Acılı Kaya ailesi, kızlarının telefonunu odasında bulurken kızlarının evden hiçbir şey almadığını tespit etti. Evden kendisi gitmiş olsa yanına bazı şeylerini ve telefonunu alabileceği ihtimali üzerinde duran acılı baba 21 gündür kızından bir haber alamadığını ve çaresiz durumda olduğunu söyledi. Kızının bulunması için jandarma, kaymakamlık ve savcılık dahi gitmediği yer kalmadığını kaydeden baba İbrahim Kaya, bir an önce kızının bulunmasını istiyor. Kızının kaçırılmış olabileceğini ifade eden İbrahim Kaya, kızının hayatından endişe ediyor.

Kızını görenlerin jandarma yada polise başvurmalarını isteyen İbrahim Kaya, en büyük isteğinin sağ salim kızına kavuşmak olduğunu söyledi.