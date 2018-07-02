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03 Temmuz 2018 Salı 11:18

2 Temmuz’da hayatını kaybedenler Didim’de anıldı

2 Temmuz 1993’de Sivas’tan yaşanan ve 33 kişinin hayatını kaybettiği olaylarının 25. yılında Didim Demokrasi Platformu üyeleri basın açıklamasında bulundu.Didim Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen anma etkinliği kapsamında Didim...

2 Temmuz'da hayatını kaybedenler Didim'de anıldı
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2 Temmuz 1993’de Sivas’tan yaşanan ve 33 kişinin hayatını kaybettiği olaylarının 25. yılında Didim Demokrasi Platformu üyeleri basın açıklamasında bulundu.

Didim Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen anma etkinliği kapsamında Didim cem evinde toplanan grup pankartlarla ve sloganlarla kent meydanına kadar polis güvenliği eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Cem evi derneği başkanı Hüseyin İlhan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından grup adına basın açıklamasını Didim Cem evi derneği yönetim kurulu üyesi Barış Bozkır okudu. Bozkır tarafından yapılan açıklamada “Bundan tam 25 yıl önce 2 Temmuz 1993 yılında Türkiye ve Dünya tarihine kara bir leke olarak kazınan Sivas Madımak Katliamının yıl dönümü Sivas katliamı, Cumhuriyete, demokrasiye, özgür düşünceye ve en önemlisi insanın yaşama hakkına bir saldırıydı. Bu vahşet yalnızca ülkemiz tarihinde değil, insanlık tarihinde de kara bir leke olarak kalacaktır.Orada yalnızca masum 35 aydınımız yakılmadı. 0 gün 35 masum can ile birlikte insanlığın binlerce yıldır yükselttiği insani değerlerde yakılmıştır” ifadelerine yer verdi.
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