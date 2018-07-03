3. Uluslararası Sanat Çalıştayı Efeler’de başladı

Efeler Belediyesi’nin 3.’sünü düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı, Saklı Bahçe Restaurant’ta düzenlenen kokteyl ile başladı.

Sanat Danışmanlığını Burak Erim’in yaptığı çalıştayda Elçin Ünal ve Emel Atalay küratör görevini üstleniyor. 3. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 6 Temmuz Cuma günü Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde saat 17’de açılacak olan ve sanatçıların eserlerinden oluşacağı sergi ile son bulacak.

Resim, baskı ve heykel dalında Ukrayna, İngiltere, Makedonya, Fransa, Polonya olmak üzere 11 ayrı ülkeden ve ülkemizden toplamda 30 sanatçının katıldığı çalıştayın Sanat Danışmanlığını yapan Burak Erim,” İlkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızdan 3 yılda doksana yakın eserimiz oldu. Elimizde Sanat Eserleri Müzesi oluşturacak kadar bir koleksiyonumuz var. Bir hafta burada sanatçı arkadaşlarımızla üreteceğiz, paylaşımlarda bulunacağız. Bizlere bu imkanı verdikleri için tüm sanatçılar adına Efeler Belediye Başkanımız M. Mesut Özakcan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ise,” Bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz sanat çalıştayımız, artık uluslararası bir hüviyet kazandı. Efeler Belediyesi olarak güzel sanatların her dalıyla halkımızı buluşturmak suretiyle onları daha mutlu daha huzurlu kılmak amacına yönelik toplumcu, sosyal belediyecilik görevimizin önemli bir hizmeti olarak gördüğümüz bu çalıştayımızı düzenledik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu çalıştayımız bundan böylede devam edecektir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var: ‘Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat Sanatkar olamazsınız.’ Değerli sanatçı arkadaşlarımıza ilgilerinden dolayı, çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bugün başlayan çalıştayımızdan çıkacak çok güzel eserleri Aydın halkının beğenisine sunacağız. Çalıştayımıza katılan tüm sanatçılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve esenlik dileyerek Cuma günü eserlerimizin görücüye çıkacağı açılışta birlikte olmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler müzik eşliğinde düzenlenen kokteylde sanat üzerine sohbetler etti.