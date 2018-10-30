30 yıl önce söylediği yalanı telafi etmek için kursa başladı

Aydın’da yaşayan Mehmet Sezen 30 yıl önce söylediği bir yalanı telefi edebilmek için 52 yaşından sonra bağlama kursuna başladı. Nasrettin Hoca’nın memleketinden kız alırken söylediği yalan nedeniyle kursa başlamak zorunda kaldığını belirten Mehmet Sezen, evliliğinin 30 yılında eşine verdiği sözü yerine getireceğini belirtti.

Aydın’ın Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar Mahallesi’nde yaşayan doğup büyüyen Mehmet Sezen, 1988-89 yıllarında ablasının yaşadığı Akşehir’de gönlünü Emine Sezen’e aşık oldu. O yıllarda mektuplaşan Emine hanım ile mektuplaşan Mehmet Sezen, müstakbel eşinin gönlünü kazanmak için ‘bağlama çaldığını’ da belirtip yalan söyledi. 20 Ekim 1990 tarihinde Emine Sezen ile hayatını birleştiren Mehmet Sezen 28 yıllık evlilik hayatı süresince eşinin ‘bana bağlama çalacaktın’ talebini bir şekilde geçiştirdi. Bir kız diğeri oğlan iki çocuklarını büyüten Mehmet Sezen emekli oldu. Şimdi eşine 30 yıl önce söylediği yalanı telafi etmek için Aydın’da hizmet veren Akdemiden’e kaydolup bağlama çalma kursu almaya başladı.

Aynı zamanda Nasrettin Hoca’nın hemşerisi olan eşinin emekli olduktan sonra sürekli bağlamadan ve 30 yıl önce yazdığı mektuplardan söz etmeye başladığını belirten Mehmet Sezen, “Yaklaşık 30 yıl o zaman müstakbel eşim olan Emine Hanım’ın gönlünü almak için saz çaldığımı söylemiştim. Evlendiğimizde kendisine bağlama çalacaktım. Evliliğimizin üzerinden 28 yıl geçti. Sözümü yerine getiremedim çünkü bağlama çalmayı bilmiyordum. 28 yıl bir şekilde geçiştirdim ama Emine Hanım emekli olduktan sonra sürekli eski günlerden ve bağlamadan bahsetmeye başladı. İnşallah 30 yıl sonra eşime söylediğim yalanı gerçeğe dönüştüreceğim” dedi.