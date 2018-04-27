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27 Nisan 2018 Cuma 23:42

32 kaçağı Sahil Güvenlik uçağı tespit etti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin uçakla yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çımaya çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik uçağı tarafından...

32 kaçağı Sahil Güvenlik uçağı tespit etti
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AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin uçakla yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çımaya çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik uçağı tarafından yapılan denetimler sırasında Aydın ili Didim ilçesi Tuzburnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durdurularak içerisinde bulunan 11 Somali, 9 Kuveyt, 9 Suriye ve 3 Sudan uyruklu olmak üzere 32 kaçak göçmen yakalandı. 9 erkek, 7 kadın ve 16 çocuktan oluşan göçmenler gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
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