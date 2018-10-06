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11 Ekim 2018 Perşembe 09:04

6 Eylül Söke Spor Kulübü basketbolda da var

2017 yılında Söke’de kuruluşunu tamamlamasının ardından faaliyete geçen 6 Eylül Söke Spor Kulübü futbol branşının yanında bundan böyle basketbolda da varım dedi. Basketbol şubesini oluşturan kulüp, önümüzdeki sezon Aydın amatör...

6 Eylül Söke Spor Kulübü basketbolda da var
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2017 yılında Söke’de kuruluşunu tamamlamasının ardından faaliyete geçen 6 Eylül Söke Spor Kulübü futbol branşının yanında bundan böyle basketbolda da varım dedi. Basketbol şubesini oluşturan kulüp, önümüzdeki sezon Aydın amatör kümede mücadele edecek.

Büyük erkekler basketbol takımını da oluşturan 6 Eylül Söke Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Söke Kapalı Spor Salonunda idmanlarına başlayan 6 Eylül Söke Spor Basketbol Takımı amatör kümede iddialı bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

“Sadece futbol oynamayacak"

Söke’de özellikle futbol altyapısına futbolcu kazandırmak için çaba içerisinde olduklarını belirten 6 Eylül Söke Spor Kulübü Başkanı İsmail Hakkı Aydıner, kulübün kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen başarılı olduklarına inandıklarını söyledi. Sadece futbol değil diğer branşlarda da faaliyet göstermeyi hedeflediklerini belirten Aydıner; “Basketbol şubemizi kurduk, Büyük Erkekler takımımız ile lige giriyoruz. Yakın zamanda karate branşımızı da faaliyete geçireceğiz, hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.
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