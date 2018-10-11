Adnan, artık dışarı çıkabilecek

Aydın’da yaşlı, engelli ve kimsesizlere yardım etmek amacıyla kurulan Aymelek derneği Bozdoğan’ın kırsal Güre Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki bedensel engelli Adnan Yarar’ın eli ayağı oldu. Yıllarca oğlunu sırtında taşıdığı için bel fıtığı olan 60 yaşındaki Anne Aynur Yarar ise artık engelli oğlunu tekerlekli sandalye ile gezdirebilecek.

Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan İlçesi’ne bağlı kırsal Güre Köyü’nde yaşayan Aynur-Ömer Yarar çiftinin 42 yıl önce sağlıklı olarak dünyaya gelen oğulları Adnan 3 aylıkken havale geçirdi. O günün şartlarında tedavisi yapılamayan Adnan daha sonra bir türlü ayağa kalkıp yürüyemedi. Elleri ve ayakları tutmadığı için 42 yıldır yatalak olan Adnan Yarar’ı annesi yakalşık 40 yıl sırtında taşıdı.

40 yıldır çocuğunu sırtında taşıyan Anne Aynur Yarar, bel fıtığı olup oğlunu dışarı çıkaramaz hale gelince Aydın’da faaliyet gösteren Aymelek derneğini arayarak yardım istedi. Ekibi ile birlikte köye giden Aymelek Derneği’nin başkanı Yurdagül Altınbaş, muhtarın arabası ile köy meydanına gelen Adnan Yarar’a tekerlekli sandalye hediye etti.

Yaklaşık 2 yıl ardan sonra tekerlekli sandalye ile dolaştırılan Adnan’ın sevinci görülmeye değerdi. 6 çocuğu olduğunu ve Adnan’ın bebekken geçirdiği havale sonrası bir daha iyileşmediğini belirten Anne Aynur Yarar, “Çocuğum hastalandıktan sonra bir kendi başına hareket edemedi. 40 yıl boyunca sırtımda taşıdım. Ana yüreği dayanamıyor. Son yıllarda taşımakta çok zorlandım. Çünkü bel fıtığı olduğumdan dolayı kendim hareket etmekte zorlanıyordum. Çocuğum sürekli kapıya bakıp ağlıyordu. Bunun üzerine engellilere yardım ettiğini öğrendiğim Aymelek Derneği’ne aradık. Atık tekerlekli sandalye ile çocuğumu dolaştırabileceğim” diyerek yetkililere teşekkür etti.

Kendisi evin iaşesi ile uğraştığı için Adnan’ın bakımı ile gündüzleri fazla ilgilenemediğini belirten baba Ömer Yarar da "Çocuğumuz 2 yıldır adeta güneşe ve dışarıya hasret yaşıyordu. Artık evden dışarı çıkabilecek. Adnan’ın yaşadığı sevinç bizleri de çok sevindirdi" diyerek herkese teşekkür etti.