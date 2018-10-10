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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:27

Adnan Menderes Mahallesi’ndeki ham yollar tozdan kurtuluyor

Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi’ndeki sorumluluk alanında bulunan muhtelif yollarda yol çalışması başlattı.Efeler’de ilçe nüfusunun artması ile birlikte mahallerde oluşan yeni yerleşim alanları parke asfalt ve parke yollara kavuşuyor....

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ham yollar tozdan kurtuluyor
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Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi’ndeki sorumluluk alanında bulunan muhtelif yollarda yol çalışması başlattı.

Efeler’de ilçe nüfusunun artması ile birlikte mahallerde oluşan yeni yerleşim alanları parke asfalt ve parke yollara kavuşuyor. Vatandaşların daha modern bir ilçede yaşamasını ilke edinerek çalışmaları sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak yeni yapılar ile birlikte oluşan sokaklarda yol yapım çalışması gerçekleştiriyoruz. Ham yolları tozdan ve topraktan kurtarmak için ekiplerimiz Adnan Menderes Mahallesi 556, 557, 558, 559 ve 561 sokaklara kilitli parke taşı döşüyor. Çalışmalar kapsamında 15 bin metrekare yol yapacağız. İlçede yeni yollar yapmanın yanı sıra, alt yapı çalışmaları tamamlanan tüm bozuk yolları yeniliyoruz" dedi.

Yol yapım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Adnan Menderes Mahalle sakinleri ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Özakcan’a teşekkür etti.
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