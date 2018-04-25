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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:42

Adnan Menderes Üniversitesi basketbolda zirvede

Aydın Adnan Mendere Üniversitesi’nde (ADÜ) düzenlenen Basketbol 1. Lig karşılaşmalarında erkeklerde ADÜ ve Celal Bayar Üniversitesi; kadınlarda ise yine ADÜ, Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.Spor bilincinin tabana yayılması ve...

Adnan Menderes Üniversitesi basketbolda zirvede
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Aydın Adnan Mendere Üniversitesi’nde (ADÜ) düzenlenen Basketbol 1. Lig karşılaşmalarında erkeklerde ADÜ ve Celal Bayar Üniversitesi; kadınlarda ise yine ADÜ, Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Spor bilincinin tabana yayılması ve fair play ruhunun yaygınlaşması için düzenlenen spor festivalinde basketbolda hem erkeklerde hem de kadınlarda Adnan Menderes Üniversitesi birinci oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde düzenlenen Basketbol 1. Lig karşılaşmalarında erkeklerde Adnan Menderes Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi; kadınlarda ise Adnan Menderes Üniversitesi Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Kadınlarda ikinciliği Ege Üniversitesi elde ederken, Bartın Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde A grubunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ikinciliği, Selçuk Üniversitesi üçüncülüğü elde ederken; B grubunda ise İzmir Ekonomi Üniversitesi ikinciliği, Pamukkale Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Erzincan Üniversitesi Badminton Şampiyonası’nda zirveye adını yazdırdı

Aydın finalleri kapsamında düzenlenen Badminton Şampiyonası’na 11 takım katıldı. Kadınlarda Erzincan Üniversitesi’nden İlayda Özelgül’ün şampiyonluğuyla sonuçlanan maçlarda yine aynı üniversiteden Dilara Subaşı ikinci, Uludağ Üniversitesi’nden Ayşin Yeşil ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Erzincan Üniversitesi’nden Muhammet Ali Kurt altın madalyanın sahibi olurken, Marmara Üniversitesi’nden Ramazan Tekdemir gümüş, Erzincan Üniversitesi’nden Murathan Eken ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bireysel performanslar sonucu belirlenen takım sıralamasında ise Erzincan Üniversitesi zirvede yer alırken onu Uludağ Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi takip etti.
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