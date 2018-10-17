Adnan Tuncer, aday adaylığını açıkladı

Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Karacasu İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adnan Tuncer 2019 yerel seçimleri öncesi aday adaylığını açıkladı. Tuncel’in adaylık için düşlediği toplantı...

Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Karacasu İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adnan Tuncer 2019 yerel seçimleri öncesi aday adaylığını açıkladı. Tuncel’in adaylık için düşlediği toplantı adeta mitinge dönüştü.

Karacasu’da bulunan bir kafede düzenlenen toplantıda aday adaylığına yönelik basın açıklaması yapan Adnan Tuncer, “Her kesimden oy alan 2002 yılından bu yana her girdiği seçimden zaferle çıkan partimizin, ilçemize daha iyi hizmet getirebilmesi için ben de zafer uğruna elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. AK hizmetlerimizi en iyi şekilde anlatıp Karacasu’da parti bayrağımızı dikeceğimizin sözünü veriyorum. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan Karacasu için durmak yok yola devam. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerdir” diyerek aday adaylığını açıkladı. Yoğun bir katılımla yapılan toplantıda Tuncer’i AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, AK Parti Karacasu Koordinatörü Muzaffer Gürgen, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Eryalçın, Gençlik Kolları Başkanı Turancan Önem, oda başkanları ve partililer yalnız bırakmadı.

“Karacasu AK Belediyecilikle daha iyi hizmet görür"

AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, de “Teşkilatımız içerisinden bir adayın çıkması bizler için gurur verici. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu seçim çok önemli. Karacasu hizmet alma noktasında AK belediyecilikle tanışmadığı için biz istiyoruz ki bundan sonra gereken çalışmalar yapılsın. Bizler bunu gidermek için her şeyi yapacağız. Bizler sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.