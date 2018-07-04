ADÜ Arkeoloji Bölümü 25. yaşında Aydın’ın kültürel değerlerini ön plana çıkardı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 25. kuruluş yıldönümünde düzenlediği resim sergisiyle Aydın’ın tescilli kültür varlıklarını ön plana çıkardı.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 25. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Dünden Bugüne Aydın Merkezdeki Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları” resim sergisi büyük beğeni topladı.

Atatürk Kongre Sergi Merkezi sergi salonunda düzenlenen sergide Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rafet Dinç koordinesinde Arkeoloji 4. Sınıf öğrencileri Özgür Kutlu, Özlem Ersoy, Gülsüm Bozkurt, Şura Elkatmış, Nilüfer Tütüncü ve Gökhan Atalay’ın sahada uzun süren çalışmalar sonucunda oluşturduğu tescilli taşınmaz varlıkların son durumları ve geçmişten günümüze yaşanan sürece dair bilgilerin yer aldığı resimlere yer verildi. Aydın Valiliğini yayınladığı resmi kültür envanterinden yola çıkan öğrenciler, 4 ay kent merkezinin sokaklarını karış karış gezerek yaklaşık 100 tarihi Aydın evinin öyküsünü belgeledi.

Sergi sayesinde Aydın’ın kültürel mirasına yönelik önemli bir sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, “Sergimiz ise bölümüzde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Rafet Dinç’in öncülüğünde öğrencilerimiz tarafından Müzecilik Dersi kapsamında gerçekleştirildi. Bölümden mezun olacak arkadaşlarımız, arkeolog olarak görev alacak. Bunu dikkate alarak kültür envanterinin çıkarılması maksadıyla Aydın’ın farklı mahallelerinde bugüne kadar tescil edilmiş taşınmaz kültür varlıkları üzerinde bir çalışma yapıldı. Bu binaların son halleri, ne amaçla kullanıldıkları, tahribat durumunu karşılaştırmalar yaparak güncel fotoğraflarla bir araya getirdik. Aydın’ın kültür envanteriyle ilgili bu çalışmayı halkımızın beğenisine sunduk. 4. Sınıf öğrencilerimiz tamamı tescilli olan bu binalar üzerinde önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Sergide binaların kayıtlardaki eski bilgileriyle güncel halleri fotoğraflar ve bilgi notuyla birlikte verildi. Buradaki amaç tescilli binaların son hallerinin belgelenmesiydi. Tescil edilmiş bu binaların, son durumlarıyla ilgili bir çalışma yapılmamıştı. Bu çalışmayla hem öğrencilerimiz sahada inceleme yaparak pratik kazandılar hem de Aydın’daki Türk-İslam dönemi binalarının son durumları hakkında görsel bilgilere ulaşıldı” şeklinde konuştu.

Önemli bir çalışmayı başarıyla tamamlayan öğrencilerini kutlayan Dr. Öğr. Üyesi Serkan Akkurnaz ise, şöyle konuştu: “Öğrencilerimizin yaptığı bu doktora sergisi sayesinde Aydın’da geçmişe ait var olan veya halen içerisinde insanların yaşadığı tescilli binaların Aydın halkı tarafından bilinmesi, bilim dünyası ile kamuoyuna tanıtılmasına katkı sağladık. Düzenlediğimiz bu resim sergisiyle de 25 yıldır hizmet ettiğimiz Aydın’ın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak istedik”