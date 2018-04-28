ADÜ hastanesine kan ışınlama cihazı kazandırıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine kazandırılan kan ışınlama cihazı hastalara hizmet vermeye başladı.

Cihazın tanıtımına Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri ve kan merkezi personeli katıldı.

Organ nakli hastaları ve kemik iliği transplantasyon hastalarının vücudun, kendi savunma sistemini sıfırladığı hastalar olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Mücahit Kapçı, “Savaş hücreleri diye adlandırılan kanların içindeki bazı savaşçı hücreler kişiyi öldürebilecek boyutta ve bunun tedavisi yok. Kan ışınlama cihazı bunları engelleyecek. Bir tane bile hasta kaybedilmemesi bizim yatırımımızı karşılar. Emeklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

ADÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu’da, kan ışınlama cihazının son teknoloji ile çalışan dijital bir cihaz olduğunu, içindeki sezyum atomun ışınlanmayı gerçekleştirdiğini, cihazın 30 yıl hizmet edeceğini daha sonrasında ise 8 dakika süren ışınlanma cihazının 10 dakikaya çıkacağını belirterek cihazın yapısı hakkında bilgi verdi.

“Gelişmiş Ülkelerde Olması Gereken Işınlama Yöntemi Bu”

Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, “Bu cihaz ile eritrosit süspansiyonu ve trombosit süspansiyonu ışınlıyoruz. Özellikle bağışıklığı baskılanmış hematolojik, onkolojik hasta gruplarında, yeni doğanlarda ve organ nakli hastalarında çok önemli bu. Eğer kan ışınlanmazsa tanısı çok net koyulamayan bir takım tepkilemelerle kişinin hayatını tehdit eden reaksiyonlar oluşturabiliyor. Kan içinde görmediğimiz akyuvarları ışınlamakla nereyse sıfıra indiriyoruz. Gelişmiş ülkelerde olması gereken kan ışınlama yöntemi bu.” dedi.

Cihazın akyuvarları öldürmüyor oluşu ile kişinin kandan alabileceği enfeksiyon riskinin de neredeyse sıfıra indiğini belirten Yavaşoğlu, cihazın kandaki enfeksiyonun alıcı hastaya geçmesine engel olduğunu aktardı.

“Deneysel Anlamda da Önemi Büyük”

Yavaşoğlu, cihazın insan hayatı için önemli bir ışınlama gerçekleştirmesinin yanı sıra deneysel anlamda da öneminin büyük olduğunu belirtti ve deney hayvanları için de ayrı bir kabin olduğunu aktararak cihazın işleyişi hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Zahit Bolaman ise, “Kanın verilen hastada reaksiyon yaptığı zaman kemik iliği hastalarında alıcı ile verici arasında reaksiyona giriyor ve bu kişiyi öldürüyor. Bu az olasılıkla da olsa hayat kaybına neden oluyor. Bu cihazla bu ortadan kalkıyor. Cihaz, insan hayatını kurtarıyor” sözleriyle cihazın önemini aktardı.

Kan Merkezi Sorumlusu Atilla Karadaş’ın cihazın işleyişi hakkında bilgi vermesi ve kan ışınlama işlemini gerçekleştirmesi cihaz hastalara hizmet vermeye başladı.