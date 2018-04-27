ADÜ, Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu

Muaythai Federasyonunun düzenlediği 65 üniversiteden 650’nin üzerinde sporcunun katıldığı Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası, 21-27 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de ve dünyada ilk kez açık alanda, iskele üzerinde, denize sıfır kurulacak ringlerde Muaythai Şampiyonası müsabakalarına 3 sporcu ile katılan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) sporcuları Sedat Demir ve Faysal Khan bütün rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Kafile başkanlığını üstlenen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Kürşat Karacabey; Türkiye Şampiyonasının planladıkları şekilde geçmiş olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Karacabey “Sporcularımızın Adnan Menderes Üniversitesine yakışır profesyonellik ve fair play çerçevesinde Türkiye Şampiyonu olmaları bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bu Altın Madalyayı BESYO’nun Spor Bilimleri Fakültesine dönüşmesi noktasından başlayarak sporcularımıza, öğrencilerimize ve Fakültemize verdiği sıcak ve samimi desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a armağan ediyoruz” dedi.