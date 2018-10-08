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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:17

ADÜ Rektörü Bircan, Bakan Ersoy’u ziyaret etti

Adnan Menderes Ünivarsitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış töreni için gittiği Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.Bu kapsamda Kültür ve Turizm...

ADÜ Rektörü Bircan, Bakan Ersoy'u ziyaret etti
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Adnan Menderes Ünivarsitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış töreni için gittiği Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, üniversitenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapabileceği işbirlikleri hakkında konuştu.

ADÜ’de kısa bir süre sonra faaliyete geçecek olan kütüphane binası hakkında Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a bilgiler veren Prof. Dr. Bircan, son derece modern ve içerik bakımından zengin bir kütüphane inşa ettiklerini dile getirerek kütüphanenin tüm bölgeye hizmet edeceğini ifade etti.
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