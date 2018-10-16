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16 Ekim 2018 Salı 16:39

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Aydın’da bir ilki daha gerçekleştirdi

Adnan menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cemil Zencir, Aydın’da ilk defa el sırtından koroner anjiyografi işlemini gerçekleştirdi.ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne göğüs ağrısı şikayeti...

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Aydın'da bir ilki daha gerçekleştirdi
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Adnan menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cemil Zencir, Aydın’da ilk defa el sırtından koroner anjiyografi işlemini gerçekleştirdi.

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 69 yaşındaki Meral Dülger’de hipertansiyon ve şeker hastalığı olduğu için titiz bir kardiyak değerlendirme yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Zencir, “Efor testinin pozitif olması üzerine el sırtından koroner anjiyografi işlemi yaptık. Kalbi besleyen atardamarları net olarak değerlendirdik, damarının açık olduğunu saptadık. Hastamızın ilaç tedavisini düzenleyerek aynı gün taburcu ettik” diyerek hastaya Aydın’da ilk defa uygulanan işlem hakkında bilgi verdi.

Koroner anjiyografi ve stent yerleştirme işleminde el bileği damarının kullanılmasının, işlem sonrasında istenmeyen yan etkilerin azalmasını sağlayan bir yöntem olduğunu aktaran Zencir, “Kanamanın çok kolay kontrol altına alınması, hastaların işlemden sonra gündelik hayatına hızlı bir şekilde dönmesi ve hastalara güvenli bir konfor sağlanması en önemli avantajıdır” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Zencir, “El bileğinden yapılan koroner anjiyografi işlemine göre el sırtından (enfiye kutusundan) yapılan koroner anjiyografi, daha kolay hissetme ve girişim, daha az nöropati (sinir hasarı), kanama ve işlem sonrası daha az bası gereksinimi gibi kolaylıklar sunmaktadır. Dünyada popüler olan bu giriş tekniğini ilk kez Aydın’ da Üniversitemiz Hastanesinde başarıyla gerçekleştirdik” diyerek Aydın’da bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi.
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