ADÜ’de bahar şenlikleri başladı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) düzenlenen 23. Kültür ve Sanat Şenlikleri renkli görüntülerle başladı.23. Kültür ve Sanat Şenliklerini açılış töreni Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil...

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) düzenlenen 23. Kültür ve Sanat Şenlikleri renkli görüntülerle başladı.

23. Kültür ve Sanat Şenliklerini açılış töreni Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak’ın katılımlarıyla Atatürk Kongre Merkezi önündeki Rektörlük tören alanında gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program ADÜ Folklor Topluluğunun Halk Dansları, Türk Mücadele Sanatı Bagatur Topluluğunun gösterisi ile devam etti. Gösterilerin sonunda ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği resim sergisinin açılışını gerçekleştiren Rektör Yardımcıları, öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları inceledi. Sergi sonunda öğrenciler teşekkür belgelerini Rektör Yardımcılarının elinden aldı.

Müzik dinletileri, tiyatro gösterileri, film gösterimleri, yöresel yemek sunumları gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek olan 23. Kültür ve Sanat Şenlikleri, 5 Mayıs 2018 tarihinde Tiyatro Topluluğunun Atatürk Kongre Merkezi’ndeki gösterisiyle son bulacak.