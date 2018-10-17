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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:52

ADÜ’de ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günü’ etkinliği yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günü’ Atatürk Kongre Merkezi önündeki Tralleis Meydanı’nda gerçekleşti.Öğrencilerin boş zamanlarını kaliteli bir şekilde...

ADÜ'de ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günü' etkinliği yapıldı
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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günü’ Atatürk Kongre Merkezi önündeki Tralleis Meydanı’nda gerçekleşti.

Öğrencilerin boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirerek kişisel gelişimlerine de olanak sağlayan ve sayıları 71’e ulaşan Öğrenci Topluluklarında görevli öğrenciler, stantları gezen öğrencilere bilgiler verdi.

ADÜ Öğrenci Toplulukları Başkanı Aslıhan Ravul, 71 aktif topluluğun bulunduğunu, geçen yıl 410’dan fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Geçen yıl yoğun bir etkinlik dönemi gerçekleştirdik. Bu yılda etkinliklerimiz devam edecek. Gün içinde değişik etkinliklerimiz oluyor. Etkinliklerimiz genellikle kampus içinde oluyor. Kamu kurum kuruluşlarla ortak etkinlikler yapan topluluklarımız da bulunuyor” dedi.

Tanıtım etkinliğine katılan Türk Havacılık Topluluğu Başkanı Aynur Çam, topluluğu bu sene faaliyete geçireceklerini ifade etti. Model Uçak Rehber öğretmeni Ahmet Özçelik, topluluk olarak model uçak etkinliklerinin THK ile ortaklaşa olarak gerçekleştireceklerini ifade etti.
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