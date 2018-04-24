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24 Nisan 2018 Salı 09:12

ADÜ’de sağlık okuryazarlığı eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay’ın sunumuyla düzenlenen “Sağlık Okuryazarlığı Eğitimi” AİSYEM Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.Eğitime, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdür...

ADÜ'de sağlık okuryazarlığı eğitimi gerçekleşti
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Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay’ın sunumuyla düzenlenen “Sağlık Okuryazarlığı Eğitimi” AİSYEM Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Eğitime, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Filiz Görsen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Pınar Okyay, Dünya Sağlık Örgütünün sağlık okuryazarlığını, bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaşılması ve kullanması için gerekli olan bilişsel ve sosyal beceri kapasitesi olarak tanımladığını belirtti. Okyay, kullanılan tıbbi dilin anlaşılması ve doğru ilaç kullanımının sağlık okuryazarlığını kapsadığını, doğru bir tedavi süreci için bilincin öneminin büyük olduğunu aktardı ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

İlaç kutularındaki bilgiyi kavramanın, tıbbi eğitim broşürlerinin, hekimlerin tedavi ve teşhise yönelik direktiflerinin, onay formları ve sağlık hizmetlerine yaklaşma yeteneğinin sağlık okuryazarlığının arka planını oluşturduğunu belirten Okyay, sağlık okuryazarlığını etkileyen faktörlerin ise; bireysel özellikler, sağlık personeli ve sağlık sistemi olduğunu anlattı.

Sınırlı ve yetersiz sağlık okuryazarlığının sağlık sonuçlarına etkilerini paylaşan Okyay, günlük yaşamda karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

Dinleyicilerin aktif katılımıyla gerçekleşen toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.
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