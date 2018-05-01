ADÜ’de taşeron işçiler kadro sevinci yaşadı

Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevli taşeron işçilerin kadroya geçişlerini tebrik amacıyla Atatürk Kongre Merkezinde tören düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ’de yaklaşık 1440 personelin taşeron olarak çalıştığını ve bunlardan emekliliği gelenler ve kanunen yapılamayanlar hariç tamamının kadroya alındığını belirtti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bircan konuşmasının devamında “1333 kişiyi kadromuza dâhil ettik. Bunu çok hızlı hareket ederek ilk başaran üniversitelerden biri olduk. Devletimizin ilgili organlarıyla koordineli çalışarak işlemleri hızlandırdık. Taşeron işçilerimizin kadroya kazasız belasız alınması beni çok mutlu etti. Hepinizden Allah razı olsun dualarınızı eksik etmeyin. Kadronuz hayırlı uğurlu olsun. Bu işin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, hükümetimizdir, sendikalardır. Esas alkışı onlar hak ediyor. Bu düzenlemede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Taşeron işçiler adına konuşma yapan personel Ali Kemal Mazmanoğlu, taşeron işçi düzenlemesini yapan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’a ve Aydın milletvekillerine kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ise taşeron çalışanlarına geçmişte söz verdiklerini, verdikleri sözleri bugün yerine getirdiklerini dile getirdi. Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, kadroya geçen çalışanlara kartlarını verdi.