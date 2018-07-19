Aile Müdürü Bozçelik dünya evine girdi

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik (52), geçtiğimiz haftalarda Efeler Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne atanan Ebru Baydak ile dünya evine girdi. Bozçelik ve Baydak çiftinin nikahını Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu kıyarken, şahitler ise Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile eşi Fatma Köşger oldu.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Efeler Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ebru Baydak ile evlendi. Aydın Müftülüğü’nde gerçekleşen nikah törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma KÖşger başta olmak üzere birçok kurum müdürü ile Bozçelik ve Baydak çiftinin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan nikah merasiminde çiftin nikahını Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu kıydı. Çiftin şahitliklerini ise Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger yaptı. Kıyılan nikahın ardından Müftü Aksu dua ederken, mutlulukları yüzünden okunan çift birlikte özel hazırlanan pastayı kesti. Vali Köşger her iki çifte mutluklar dileyip aile cüzdanını ise gelin Ebru Baydak’a takdim etti. Damat Bozçelik ile gelin Baydak nikah sonrası tebrikleri kabul edip katılımcılara teşekkür etti.

“Güzel bir hadiseye tanıklık ettik”

Toplumun temelinin aile olduğunun altını çizen Vali Köşger çifte yönelik yaptığı tebrik konuşmasında, “Bütün evlilikler kendi içinde önemlidir ama Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünün evliliği ise çok daha önemlidir. Bu anlamda müdür beyin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olması hasabiyle hanım efendi de bir elmanın yarısından fazlası olmuş gibi oluyor. Allah bir yastıkta kocatsın. Güzel bir hadiseye tanıklık ettik. Allah mesut bahtiyar eylesin. Müdürümüzün bundan sonra Aile ve sosyal Politikalar Müdürlüğü görevinin anlamına uygun daha iyi yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

Tören davetlilere verilen kokteyl ile sona erdi.