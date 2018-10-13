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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:18

Aile Sağlığı Merkezi için teslim töreni düzenlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hayırsever işadamı Haşmet Akkuş, Ege mahallesinde babası ve kardeşi adına yaptırdığı aile sağlığı merkezi, cami, taziye evi ve kuran kursundan oluşan kompleksi devlete bağışladı.Hayırsever vatandaş...

Aile Sağlığı Merkezi için teslim töreni düzenlendi
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hayırsever işadamı Haşmet Akkuş, Ege mahallesinde babası ve kardeşi adına yaptırdığı aile sağlığı merkezi, cami, taziye evi ve kuran kursundan oluşan kompleksi devlete bağışladı.

Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan kompleks içerisinde yer alan aile sağlığının Aydın Valiliği’ne devri için protokol imzalandı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aile sağlığı merkezinin 6 hekim ile bir ay içerisinde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren hayırsever Akkuş ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Belediyenin tahsis ettiği arsa üzerine yaptırdığımız bu kompleks 4.5 milyon liraya mal oldu. Babama vefat etmeden önce adına bir cami yaptıracağımı söylemiştim. Sözümü yerine getirdim. Şimdi sırada okul var. Kuşadası’na babam ve kardeşim adına bir okul kazandıracağım” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Tüm Aydınlı işadamlarını bu tür hayırlara teşvik ediyoruz. Okul, sağlık ocakları, hastaneler, yurt ihtiyacı var” diyerek işadamlarına bağış çağrısında bulundu. İmzalanan protokolle Aydın Valiliği’ne devredilen aile sağlığı merkezine ‘Mehmet-Fuat Akkuş’ isminin verileceği belirtildi.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile hayırsever işadamı Haşmet Akkuş katıldı
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