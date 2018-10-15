AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:30

AK Gençler emniyet kemerinin önemine dikkat çekti

AK Parti Aydın Gençlik Kolları tarafından emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için araç sürücülerine karanfil dağıtıldı.Aydın AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamit Burak Aykut ve yönetim kurulu üyeleri Ramazan Paşa Mahallesinde...

AK Gençler emniyet kemerinin önemine dikkat çekti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Aydın Gençlik Kolları tarafından emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için araç sürücülerine karanfil dağıtıldı.

Aydın AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamit Burak Aykut ve yönetim kurulu üyeleri Ramazan Paşa Mahallesinde kırmızı ışıkta duran sürücülerden emniyet kemeri takanlara karanfil dağıtılırken, takmayan sürücülere ise broşür dağıttı.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mehmet İsmail Azeri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Trafikte meydana gelen kazalarda emniyet kemeri kullanmanın önemi oldukça büyüktür. Emniyet kemerleri küçük çaplı kazaların yanı sıra ölüm ve ağır yaralanmaların olduğu kazalarda da büyük bir önem taşır. Kaza anında çarpmanın etkisiyle beraber araç içinde bulunan kişiler emniyet kemerleri takılı olmadığında araç içerisinde savrulup, birbirlerine vurabilecekleri gibi, aracın dışına da savrulabilirler. Hemen hemen bunları bilmeyen hiçbir sürücü yoktur ne yazık ki bizdeki emniyet kemeri kullanımı polis uygulama noktalarına yaklaştığımızda daha çok artış göstermektedir ama biz istiyoruz ki sadece şehirler arasında değil şehir içinde emniyet kemerinin kullanımın artmasını istiyoruz. 17 ilçemizde ve Aydın ilimizde Ak Gençlik olarak bu konunun hassasiyetini biliyor ve takipçisi olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Hedefimiz Aydın gibi güzel bir memlekette trafik kurallarına uyulması hususunda örnek bir şehir olması yönünde çalışmalar yapacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku