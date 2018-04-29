AK Parti Aydın’da temayül 05 Mayıs’a ertelendi

AK Parti Aydın İl Teşkilatı tarafından 24 Haziran’da milletvekilliği seçimleri için 02 Mayıs’ta yapılacak olan temayül yoklaması 05 Mayıs’a ertelendi.AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada,...

AK Parti Aydın İl Teşkilatı tarafından 24 Haziran’da milletvekilliği seçimleri için 02 Mayıs’ta yapılacak olan temayül yoklaması 05 Mayıs’a ertelendi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “29 Nisan 2018 Pazar günü sona erecek olan 27. Dönem Milletvekili Aday Adaylıgı müracaatları 02 Mayıs 2018 Çarsamba günü saat 19:00’a kadar uzatılmıstır. Buna baglı olarak 02 Mayıs 2018 Çarsamba günü yapılması planlanan Teskilat Temayül Yoklaması 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00-16:00 saatleri arasında Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır” dedi.