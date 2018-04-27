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27 Nisan 2018 Cuma 17:10

AK Parti Aydın’da temayül yoklaması 02 Mayıs’ta yapılacak

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimleri için AK Parti Aydın Milletvekilliğine müracaat eden adaylar için 02 Mayıs’ta Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda temayül yoklaması yapılacak.AK Parti Aydın İl Başkanlığı’ndan...

AK Parti Aydın'da temayül yoklaması 02 Mayıs'ta yapılacak
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24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimleri için AK Parti Aydın Milletvekilliğine müracaat eden adaylar için 02 Mayıs’ta Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda temayül yoklaması yapılacak.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimleri için AK Parti Aydın Milletvekilliğine müracaat eden adaylarımıza yönelik olarak teşkilatımızın çeşitli kademelerinde yer alan teşkilat mensuplarımızın katılımı ile temayül yoklaması yapılacaktır. Partimizin yetkili kurullarınca adaylık değerlendirilmesine alınacaklarla ilgili olarak ön incelemeye katkı sağlamak amacıyla, teşkilat temayül yoklaması 2 Mayıs 2018 tarihinde Atatürk kapalı Spor salonunda yapılacaktır. Temayül Yoklamasına üyeliği devam eden Genel Merkez Parti Kurucular Kurulu üyeleri, İl Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, İl Gençlik ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanları, Demokrasi Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyeleri, parti üyeliği devam eden aday adayı olmayan eski il başkanları, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, İlçe Gençlik ve Kadın kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Parti üyesi ilçe belediye başkanları, Parti üyesi il ve ilçe belediye meclis üyeleri, Parti üyesi İl Genel Meclis Üyeleri ve mahalle başkanları, Parti üyesi 22, 23 ,24 ,25 ve 26. dönem aday adayı olmayan milletvekilleri teşkilat temayül yoklamasında oy kullanacaktır. İstişare kültürünün egemen olduğu ve parti içi demokrasinin uygulandığı partimizin milletvekillerinin belirlenmesinde yine teşkilatın kademelerinde yer alan teşkilat mensuplarının görüşüne başvurmak suretiyle, birlik ve beraberliğimiz bir kere daha ortaya koyacaktır. Yapılacak olan temayül yoklamasının neticesinde genel merkezimizce belirlenecek adaylarımızın Aydınımıza ve memleketimize hayırlı olmasını dileriz” denildi.
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