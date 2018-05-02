AK Parti Efeler SKM seçimin startını verdi

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), mehter gösterileri ve dualarla Cumhurbaşkanlığı Seçiminin startını verdi.

Efeler Mahallesi’nde gerçekleşen Efeler AK Parti SKM açılışına İlçe Başkanı Gülaştı, milletvekili aday adayları ve partililer katıldı.

Seçimlere az bir zaman kaldığına işaret eden İlçe Başkanı Gülaştı, partililerini parti içi çekişmeleri bir yere bırakarak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel Seçimlerinde başarı için birlik olmaya davet etti. Efeler SKM’nin Türkiye’de seçim çalışmalarına başlayan ilk merkezlerden birisi olduğunu belirten Gülaştı, “Milletvekilli adaylarımızın isimleri 22 Mayıs’ta açıklanacak ve o zamana kadar sahaları ve teşkilatları boş bırakmayacağız. Biz Aydın ve Efeler ilçesinde artık şunu biliyoruz ki nifak tohumlarıyla, dedikoduyla, birbirimizi ötelemeyle, birbirimizin paçasından asılmakla, birbirimizi yok saymakla, birbirimizin üstüne basmayla AK Parti’yi ne Efeler’de, ne de Aydın’da büyütebiliriz. Biz AK Parti’yi Efeler ve Aydın’da büyütmek istiyorsak, kollarımızı ve kucaklarımızı daha geniş açacağız. Büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, kapılarını çalacağız, değeceğiz, dokunacağız, sarılacağız, kucaklayacağız, bütünleştireceğiz. AK Parti şemsiyesi altında Efeler ilçemizde ve Aydın’da herkesin yeri var” dedi.

"AK Parti’nni kapısı herkese açık"

AK Parti’nin kapılarının herkese açık olduğunu ve şuanda Aydın’da 60’a yakın aday adayı başvurusunun yapıldığına işaret eden Gülaştı, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 8 milletvekiliyle sandıklara gideceğiz. Ama adaylar açıklansın, açıklanmasın geri kalan tüm milletvekili adayı ağabeylerim, ablalarım ve kardeşlerime Seçim Koordinasyon Merkezi’mize başvurduklarında kucaklarımızı açtık. Hepsinin yerleri var. İnşallah kendileri de bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmazlar. Bu süreçte AK Parti Genel Merkezi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası, birlik ve beraberliği için olan, kırmızı çizgisi olan hain FETÖ terör örgütüne mensup olan hiçbir kimseyi aramızda bulundurmayacağız. Bu süreçte özellikle Aydın ve Efeler ilçesinde onların ne aramızda yeri var, ne de onlara ihtiyacımız var. Kuruluşundan bu yana Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve ülkücü kardeşlerimizle biz bu alçak, küçük, ölü ve kripto yapıyı çok daha ezici bir şekilde üstüne bastırarak, daha kucaklayıcı bir şekilde bu seçimleri kazanacağız. Efeler ilçemizde ve Aydın ilimizde AK Parti’yi birinci parti yapacağız. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birer neferi olarak AK Parti’yi en üst seviyede temsil edip milletvekili sıralamasında en fazla payı alacağız”

AK Parti Efeler SKM, yapılan açılış konuşmalarının ardından mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterileri sonrası yapılan duayla seçimin startını verdi.