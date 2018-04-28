AK Parti’de SKM Başkan Yardımcılığına Aksu getirildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Seçim koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Rıza Posacı’nın aday adaylığı için görevinden istifa etmesi üzerine yerine Aydın Belediyesi eski başkanlarından...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Seçim koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Rıza Posacı’nın aday adaylığı için görevinden istifa etmesi üzerine yerine Aydın Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Aksu getirildi.

24 Haziran seçimlerini hep birlikte kucaklayarak büyüyerek kazanacaklarını belirten AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağtay Gülaştı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “AK Parti Efeler İlçe SKM Başkan yardımcılığı görevinde bulunan Rıza Posacı’nın AK Parti Aydın Milletvekili Aday adayı olması sebebi ile SKM Başkan Yardımcılığı görevine Aydın Belediyesinin eski başkanlarından önceki Dönem AK Parti Efeler Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Aksu görevlendirilmiştir. AK davamıza, Efeler İlçemize hayırlara vesile olması temennisiyle başarılar dileriz” dedi.