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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:12

AK Parti’li kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Kadın Kolları üyeleri tarafından hazırlanan 2 bin kişilik aşure, Efeler Sevgi Yolu’nda vatandaşlara dağıtıldı.Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, etkinlikteki amaçlarının milli...

AK Parti'li kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Kadın Kolları üyeleri tarafından hazırlanan 2 bin kişilik aşure, Efeler Sevgi Yolu’nda vatandaşlara dağıtıldı.

Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, etkinlikteki amaçlarının milli birliği ve insanlar arasındaki kardeşliği pekiştirmek olduğunu ifade ederek, AK Parti Kadın Kolları olarak 2 bin kişilik aşure hazırlattıklarını belirtti.

Parti içinde kaynaşmayı sağlamak için kermes gibi sosyal etkinliklerle de çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirten Göğde, "AK Parti Aydın Kadın Kolları olarak, her gün çalışan, her gün faaliyetlerini yapan bir kuruluşuz. İl genelinde 17 ilçe mahalli teşkilatlarımızla yapılanmalarımız güçlü bir şekilde sürüyor. Kadınlar olarak her yere gidiyoruz ve yerel seçimler için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu aşure etkinliğine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’in yanı sıra partililer de katıldı.
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