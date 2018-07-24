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24 Temmuz 2018 Salı 09:15

AK Parti’li Savaş; “Yeni Türkiye yolunda basın mensuplarına büyük görev düşüyor”

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 24 temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Mustafa Savaş mesajında; “Üstlendiğiniz büyük görev ve bu sorumluluğun bilinciyle gece gündüz...

AK Parti'li Savaş; 'Yeni Türkiye yolunda basın mensuplarına büyük görev düşüyor”
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AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 24 temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mustafa Savaş mesajında; “Üstlendiğiniz büyük görev ve bu sorumluluğun bilinciyle gece gündüz demeden kamu yararına çalışan sizler sadece kamuoyunu bilgilendirmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru ve ilkeli duruşlarınızla demokrasinin de en büyük savunucuları oluyorsunuz. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin, eli kanlı o teröristlerin hedefinde demokrasimiz, Yüce Meclisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz ve sizler vardınız. Sizler aziz milletimizle birlikte o gece ele ele vererek büyük bir destan yazıp, milli iradenin esir alınamayacağını sadece teröristlere değil bütün bir dünyaya açıkça gösterdiniz.

Yeni, büyük ve çok daha güçlü bir Türkiye yolunda siz değerli basın mensuplarına da büyük görevler düşmekte. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ve Yüce Türk Milletini hak ettiği yerlere taşımak gibi ulvî bir gaye için milli irade olarak hep birlikte mücadele vereceğiz. Milli irade, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın sizin, bizim ve aziz milletimizindir. Terörden arınmış, muasır medeniyetler seviyesinin de ötesinde bir kalkınma seviyesine ulaşmış çok daha güzel ve çok daha güçlü bir Türkiye, geleceğimizin en büyük teminatı olacak, içerisinde bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur ortamı için çalışacaktır. Bu vesileyle siz değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Gününüzü kutluyor, bu kutsal ve zorlu görevlerinizde başarı ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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