Ak Parti’nin Sökeli Milletvekili Metin Yavuz’dan İddialı Sözler

24 Haziran’da yapılan genel seçimlerde Ak Parti’den Aydın Milletvekili seçilen Metin Yavuz, Ak Parti Söke ilçe teşkilatında partililerle buluştu. Düzenlenen toplantıya kalabalık bir partili grubunun yanı sıra Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmasını Ak Parti Söke İlçe Başkan Vekili Namık Yıldırım yaptı. "24 Haziran seçimleri vatan, istikrar ve istikbal için çok önemliyd"i diyerek sözlerine başlayan Namık Yıldırım; “Söke ve Aydın’da alınan oylara bakıldığında Ak Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni almaması için sebep kalmadı. Söke’nin artık bir Ak Partili belediye ve başkana susamış olduğunu gördük. Söke’nin evladı vekili ve Ak Partili bir belediye başkanı olduğunda yapabileceklerimizi düşünün” ifadelerini kullandı.

“Tarih değiştiren kadroda olmaktan onurluyum"

24 Haziran günü ülkede bir tarih yazıldığını ve bu tarih yazan 600 kişilik kadronun içinde olmaktan dolayı onur duyduğunu belirten Milletvekili Metin Yavuz, tarihin Aydın için de yeniden yazıldığını, yerel seçimlerde de Aydın’ın tarihini bir kez daha değiştireceklerini söyledi. Aydın’ın batısından 31 yıl sonra iktidarın milletvekili temsilcisi olduğunu, yaptıkları hizmetle bu farkı tüm Aydın’a göstereceklerini belirtti.

Yarın mazabatayı alacaklarını ve 8 Temmuz’da yemin edeceklerini belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; “Şehrin sorunlarına hakimiz. Aydın ilindeki başarıda milletvekili adaylarının gerektiği gibi doğru şekilde belirlenmesi etkili oldu” dedi.

“Yerel seçimlerde aday enflasyonu ile karşılaşacağız"

Genel seçim sonuçlarının Aydın’da Büyükşehir Belediyesi’nin sarı binasını salladığını ileri süren Metin Yavuz; “Yerel seçimler içim hazırlıklarımız başladı. Sanıyorum ki belediye başkan adaylıklarında bir enflasyonu ile karşılaşacağız. Biz aday belirlemelerini son dakikaya bırakma niyetinde değiliz. Elini taşın altına koyabilecek, projeleri olan, biraz çılgın arkadaşlarımız olacaktır” dedi. Bundan sonra yerel seçimler için daha fazla çalışacaklarını belirten Yavuz; “Söke ve tüm ilçe belediyeleri ile birlikte BŞB’nin sarı binasına Ak Parti Bayrağı yakışır” dedi.

“2 Vekil çıkaramaz algısı oluşturuldu"

Genel seçimler öncesinde Ak Parti’nin Aydın’dan 2 milletvekilini zor çıkarabileceği algısı oluşturulduğunu ancak başından bu yana 4 milletvekilinin Ankara’ya gideceğini söylediğini belirten Metin Yavuz; “Çalışmalarımız sırasından halkımızdan çok güzel karşılık gördük. Teşkilatlarımızın her kademesi başarı elde etmiştir. Kadın Kollarımızdan gençlik kollarımıza, teşkilatlarımızın tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Sivil toplum kuruluşları siyasi kimliklerini bir tarafa bırakmalı"

Seçim sonrasında gerçekleştirdikleri teşekkür ziyaretlerinin devam edeceğini seçim öncesi ve sonrası zamandan dolayı ziyaret edemedikleri kesimlerin alınganlık göstermemelerini isteyen Milletvekili Yavuz; “Bugün sabahtan itibaren STK’ları ziyaret ediyoruz. Her bir STK’ya siyasi kimliklerini bir kenara bırakmalarını ve hizmete odaklanmaları gerektiğini söyledik. Artık rahatlıkla arayabilecekleri, ulaşabilecekleri, sıkıntıları olsa dükkanına gelebilecekleri bir vekilleri var. Artık fitneye fırsat vermeden Söke’de yapılması ve konuşulması gerekenleri konuşmalı ve yapmalıyız” diye konuştu.