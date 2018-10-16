Akbük kanalizasyonu Didim Arıtma Tesisi’ne bağlanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan “Akbük-Didim Kuşaklama Kanalizasyon Kolektör Hattı Projesi” için geri sayım başladı.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da yakından...

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan “Akbük-Didim Kuşaklama Kanalizasyon Kolektör Hattı Projesi” için geri sayım başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı kuşaklama kanalizasyon kolektör hat çalışmasının projelendirme çalışmaları sürüyor. Akbük - Didim Kuşaklama Kanalizasyon Kolektör Hattı Projesi kapsamında kanalizasyon şebekesi kollektör hattı ile 7 adet de atık su terfi merkezi bulunacak. Yapımına Akbük’ten başlanacak olan hat, Fevzi Paşa Mahallesi’nden geçerek Didim ilçe merkezinde bulunan atık su arıtma tesisine bağlanacak. Proje hayata geçtiğinde Akbük’te yapımı tamamlanacak olan kanalizasyon hattı arıtma tesisine bağlanarak fosseptik sistemi tarihe karışacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilçede hız kesmeksizin sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarına değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yatırımların artacağını ifade etti. Başkan Çerçioğlu “ Didim’de gerçekleştirdiğimiz alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmeksizin sürecek. Didim ilçemiz tarihi, doğası, denizi, kumsalları kısacası sahip olduğu eşsiz güzellikleri ile sadece ülkemiz için değil dünyada müstesna bir yere sahip. Burada gerçekleştireceğimiz yatırımlar çerçevesinde Didim’in hem altyapı hem de üstyapıda çehresini değiştiriyoruz. Halk için varız, halk için çalışıyoruz. Yalnızca burada değil tüm Aydın’da yatırım planlarımızı oluştururken gayet basit ve açık bir yöntemimiz var, halk istiyor biz de yapıyoruz” dedi.