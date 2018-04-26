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26 Nisan 2018 Perşembe 09:49

Alıcık’tan sabah sporu grubuna büyük jest

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2010 yılında ilçe genelinde sağlıklı yaşam için başlatılan Nazilli Belediyesi Sabah Sporu etkinliği katılımcılarına Ankara gezisi için ulaşım desteği verdi.Nazilli Belediye Başkanı...

Alıcık'tan sabah sporu grubuna büyük jest
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AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2010 yılında ilçe genelinde sağlıklı yaşam için başlatılan Nazilli Belediyesi Sabah Sporu etkinliği katılımcılarına Ankara gezisi için ulaşım desteği verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ankara’ya gezi düzenleyen Nazilli Belediyesi Sabah Sporu Grubu’na ulaşım desteği sağladı.

Anıtkabir’i ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etme fırsatı yakalayan hanımlar Başkan Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sporun önemini her fırsatta dile getiren Alıcık, 2010 yılında ilçe genelinde sabah sporu etkinlikleri düzenlenmesi için talimat vermiş, program kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

8 yıldır süren sabah sporu etkinliklerinin devam edeceğinin altını çizen Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere, spora, sporcuya, eğitime ve sanata verdiklerini önemi hatırlattı.

Alıcık, “Sabah sporu etkinliğimiz, eğitmenlerimiz tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştiriliyor. Belediyemiz tarafından düzenlenen programa hanımlarımızdan yoğun bir ilgi var. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal faaliyetler, katılımcıların talepleri doğrultusunda artarak devam edecektir. Hanımlarımız Ankara’yı görmek istediklerini söyledi. Biz de kendilerine ulaşım desteği sağladık” diye konuştu.
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