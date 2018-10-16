Ameliyat sonrası resim yaparak rahatlıyor

Aydın’da üniversite hastanesinde görevli Prof. Dr. Selda Şen hastanede yoğun geçen ameliyatlar ve çalışmanın ardından katıldığı kursta resim yaparak günün yorgunluğunu atıyor. Yaptığı çalışmaları hastane odasındaki duvarlara asan Şen, odasını adeta sergi salonuna çevirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Selda Şen resim sanatı ile 2014 yılında tanıştığını ifade etti. Renkli Paletler Hobi Gurubu Resim kursu hocası Firdevs Posacı’nın desteği ile yeteneğini tuvale yansıtan Prof. Dr. Şen, resim yapmayı bir terapi olarak tanımlıyor.

“Komşumun tavsiyesi ile resme başladım”

Komşusunun tavsiyesi ile resme başladığını ifade eden Prof. Dr. Şen, “Kızım üniversite sınavına hazırlanırken, aynı apartmanda oturan komşumuzun desteği ve tavsiyesi ile 2014 yılında resme başladım. Bundan önce hiç resimle bir bağlantım olmadı. Resim kursunda hocamızın pozitif enerjisi ile kare kalem çalışmalar yapmaya başladım. Bir süre sonra da yağlı boya çalışmalarına başladım. Yağlı boya resim çalışmalarına başladığımda kendimi çok iyi hissettim. Daha sonra yaptığım resimlere bir şeyler eklemek istedim. Yağlı boya resimlere doğal taşlar ve bazı materyaller ekledim ve süslemeler yaptım. Genellikle hafta sonları kursa gidiyorum. Şu ana kadar yaklaşık 30 civarında yaptığım resim çalışmam var. Karma teknik ile çalışmalarıma devam ediyorum. Şimdiye kadar toplamda 4 sergiye katıldım. Sosyal projelerde yer almaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kişisel sergi açmayı düşünüyorum” dedi.

“Resim kursu sonrası terapiden çıkmış gibi hissediyorum”

Kapalı ortamda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Şen, “Sürekli kapalı ortamda ameliyathanede çalışıyoruz. Günde en az 10 ameliyata giriyorum. Hastanede çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Üniversitede kongrelere sempozyumlara katılıyoruz. Resim insanın kendini ifade etmedeki yöntemlerden bir tanesi. Resim yaparken kafanızdaki düşüncelerin hepsi gidiyor. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz, sadece resme odaklanıyorsunuz. Resim kursu sonrası eve gittiğimde terapiden çıkmış gibi kendimi rahatlamış hissediyorum. Resim yapmaya başlamadan önce olayların olumsuz taraflarını görürdüm, şimdi ise daha pozitif düşünüyorum” diye konuştu.